Bárbara Guimarães em isolamento devido ao coronavírus por ser doente de risco

O flagelo do coronavírus já está a afetar a televisão e, por conseguinte, os seus profissionais. Bárbara Guimarães, que pode ser vista em ‘24 Horas de Vida’, emitido aos domingos à noite, entrou, esta sexta-feira, em isolamento. A apresentadora, que continua a travar uma batalha contra um cancro na mama, pertence ao grupo considerado de risco, ou seja, que tem o sistema imunitário mais frágil."Foi tomada a medida de destacar para isolamento profilático colaboradores que estejam nos chamados grupos de risco", lê-se no comunicado emitido, esta sexta-feira, pela SIC.Bárbara regressou ao ecrã há uma semana com a estreia de ‘24 Horas de Vida’, garantindo a liderança nas audiências à SIC. Está, no entanto, prevista a continuação da transmissão dos programas já gravados, com João Baião (este domingo) e Dolores Aveiro (a 22 de março).Sabe oque a apresentadora ainda gravou esta semana, mas que foi informada pelo canal que deveria entrar de quarentena voluntária, cumprindo assim as recomendações do plano de contingência para a prevenção do surto de Covid-19."Serão avaliadas diariamente novas medidas que venham a revelar-se necessárias", informa, ainda, o documento enviado pela televisão de Paço de Arcos às redações.A RTP mandou parar as gravações de ‘O Preço Certo’ e o ‘Got Talent’ não vai ter público, tal como já acontece com todos os talk shows.A SIC suspendeu ‘O Programa da Cristina’, ‘Júlia’ e ‘Olhó Baião’ durante uma semana. As gravações de ‘Árvore dos Desejos’ estão paradas por tempo indeterminado e ‘Isto É Gozar Com Quem Trabalha’ será feito à porta fechada. SIC e TVI suspenderam gravações de novelas.O canal de Queluz de Baixo cancelou o ‘Dança com as Estrelas’.