Bárbara Guimarães embarca em viagem solidária à Polónia Apresentadora vai trazer 45 refugiados ucranianos para Portugal.

Bárbara Guimarães

01:30

Bárbara Guimarães embarcou numa missão solidária com destino à Polónia para ajudar os refugiados da guerra na Ucrânia. “Estamos a caminho de Przemysl (Polónia). A nossa missão vai levar medicamentos e material médico aos centros de acolhimento a refugiados. Voltaremos a Portugal trazendo 45 pessoas que fogem desta guerra revoltante. Voltaremos com eles. Vamos e estaremos todos juntos”, partilhou a apresentadora da SIC através das redes sociais, numa publicação na qual se mostra junto à carrinha com um grupo de voluntários.



A viagem dura cerca de um dia e 16 horas e a apresentadora mostra-se feliz por conseguir dar o seu contributo a quem mais precisa. Para esta missão, Bárbara Guimarães, de 48 anos, juntou-se a uma instituição de solidariedade e apelou ainda ao contributo de todos.

