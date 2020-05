Bárbara Guimarães esquece dramas com o filho Dinis

Estrela da Sic e o filho ultrapassaram as divergências do passado e voltam a estar mais próximos. Bárbara fez declaração ao jovem.

23 mai 2020 • 15:08

André Filipe Oliveira

O passado está arrumado e resolvido!, de 47 anos, decidiu colocar um ponto final nas guerras familiares. A apresentadora voltou a aproximar-se do filho, de 16 anos, que decidiu ir viver com o pai, Manuel Maria Carrilho. Volvidos vários meses, a estrela da SIC - que enfrentou durante ano e meio a luta contra um cancro na mama - revela que mãe e filho estão cada vez mais unidos. Nas redes sociais, Bárbara divulgou uma fotografia do jovem e mostrou-se uma mãe babada.Após vários meses a lutar pela vida, Bárbara Guimarães tomou a decisão de afastar-se de polémicas, em especial com o ex-marido, Manuel Maria Carrilho. As acusações de violência doméstica, que se arrastam há vários anos - cerca de seis - em tribunal são um assunto quase resolvido para a apresentadora, que só quer ser feliz e estar em paz, confidenciou emocionada a Daniel Oliveira.