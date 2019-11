Bárbara Guimarães está de volta às rotinas

20:31

Há mais de um ano que Bárbara Guimarães está a lutar contra um cancro da mama e, ao longo deste tempo, foram poucas as aparições públicas da apresentadora, que preferiu resguardar-se para enfrentar a difícil batalha.No entanto, desde que regressou aos ecrãs na gala dos Globos de Ouro,Recentemente, marcou presença na estreia do musical do amigo Felipe La Féria 'A Rainha da Neve', no Teatro Politeama, em Lisboa, na companhia da filha, e não escondeu o sorriso, mostrando-se otimista perante o problema que enfrenta. Nas imagens, é também visível que o cabelo já está a crescer.Recorde-se que foi na gala dos Globos de Ouro que a apresentadora falou sobre a dureza dos tratamentos e a fase difícil por que está a passar. A mensagem de esperança de Bárbara foi recebida com aplausos e emoção, tendo gerado uma onda de comoção.