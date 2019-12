Bárbara Guimarães internada com infeção grave

Em agosto de 2018, Bárbara Guimarães revelou que estava a travar uma luta contra o cancro na mama. Desde então, a apresentadora tem estado em tratamentos. Mas no final do mês de novembro, quando já tinha concluído os procedimentos, a estrela da SIC contraiu uma infeção grave que a atirou para uma cama de hospital. Só teve alta médica esta segunda-feira."Depois de terminar os tratamentos do cancro da mama surgiu uma infeção grave", revelou Bárbara nas suas redes sociais. "Foram três longas semanas de vida intensa, com medos e incertezas. Voltei a casa nesta véspera de Natal."Nos comentários da publicação, foram várias as figuras públicas que deixaram mensagens de apoio. "Um Natal muito feliz para ti minha querida, cheio de amor, saúde e paz. Vai dar tudo certo!", escreveu Rita Ferro Rodrigues. "Feliz Natal, querida Bárbara. Rodeada de amor", disse Inês Castel-Branco.Recorde-se que a última aparição pública de Bárbara foi na gala dos Globos de Ouro, da SIC, em setembro. A ex-mulher de Manuel Maria Carrilho deixou todos emocionados com o seu discurso. "Estou muito grata por tudo o que a vida me tem dado. Do bom e do menos bom. Porque a vida também nos põe todos à prova", afirmou.Bárbara partilhou nas redes sociais a árvore de Natal de sua casa."Já está! Luz, Amor, Família, Vida e Alegria!! Vamos a isto!!", escreveu a apresentadora.