Bárbara Guimarães muda-se para o Ribatejo

A apresentadora tenta, desta forma, manter-se em segurança. Bárbara faz parte do grupo de risco da Covid-19 devido aos problemas oncológicos que ainda enfrenta.Além de desfrutar dos momentos ao ar livre na sua propriedade no Ribatejo, que é um dos seus locais de eleição, a apresentadora também se sente mais segura uma vez que é uma das regiões menos afetadas pelo vírus no País.Apesar de manter a discrição nas redes sociais, em que partilha poucos detalhes da sua vida pessoal, o rosto da SIC não resistiu a publicar uma imagem das paisagens ribatejanas, denunciando a sua estada na região.A apresentadora celebrou o seu 47.º aniversário no passado dia 21 de abril. Uma data especial festejada de uma forma mais discreta devido à pandemia.Ainda assim, Bárbara Guimarães revelou que recebeu um ramo de flores do campo e demonstrou a sua enorme gratidão e felicidade por festejar mais um ano de vida.partilhou nas redes sociais. Na data especial, e como não podia deixar de ser, recebeu mensagens de colegas e amigos de profissão.O ex-forcado Carlos Pegado, com quem mantém uma relação há cerca de dois anos, continua a ser o seu principal apoio nestes momentos de maior ansiedade.