Bárbara Guimarães novamente afastada da televisão

Bárbara Guimarães

28 ago 2020 • 20:47

O regresso de Bárbara Guimarães à SIC voltou a ficar adiado. Considerada doente de risco devido ao cancro da mama, luta que enfrentar há dois anos, a apresentadora está impossibilitada de retomar as gravações do programa ‘24 Horas de Vida’. Uma decisão imperativa, devido aos riscos da Covid-19. "", contou à Sexta fonte da estação de Paço de Arcos.No entanto, o regresso do formato chegou a ser encarado pela estrela com muito entusiasmo. "Que saudades disto! Está quase", escreveu nas redes sociais em julho. Foram realizados, inclusivamente, testes de despistagem à apresentadora e convidados. Mas a situação alterou-se e os planos de gravação foram suspensos.Enquanto isso, Bárbara sofreu uma complicação resultante do cancro e foi submetida, há cerca de um mês, a uma nova intervenção médica. "Foi", explicou uma fonte próxima ao CM.