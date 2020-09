Bárbara Guimarães radiante com recuperação do cancro: "O cabelo cresceu cá com uma força"

onte na Tanzânia], tinha de parar duas ou três vezes. Agora só paro uma".



O regresso à SIC está já a ser trabalhado em parceria com o diretor de programas do canal, Daniel Oliveira. O formato '24 Horas de Vida' mantém-se suspenso...



"Vêm aí novos projetos. Está muito para breve. Vai haver outras coisas [além do '24 Horas de Vida'] para breve, de que a seu tempo poderei falar", revelou, entusiasmada.



Bárbara participou recentemente na campanha da nova tempora do terceiro canal e foi ainda protagonista de uma nova produção da Liga Portuguesa Contra o Cancro.





A recuperação do cancro da mama - diagnosticado há mais de dois anos - é a sua principal missão e cada nova conquista é uma alegria, como por exemplo o recuperar da imagem de marca., explicou a apresentadora.Mas não é atualmente o único motivo de alegria. O conseguir fazer frente a determinados esforços físicos é hoje mais importante.