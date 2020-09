Bárbara Guimarães regressa a meio gás após susto

É um regresso inesperado, ainda assim, sem novidades! Bárbara Guimarães surpreendeu os milhares de admiradores ao partilhar fotografias durante um ensaio fotográfico para a SIC.Depressa surgiram rumores de que a apresentadora estava de regresso.No entanto, ao que a Vidas apurou, as imagens divulgadas pela estrela do canal dizem respeito à sua participação na nova campanha publicitária, pensada para a rentrée televisiva.A SIC a mexer comigo, escreveu na legenda da imagem partilhada nas redes sociais, em que surge de sorriso rasgado, feliz por voltar a estar em frente às câmaras.Mas este é apenas um regresso temporário de Bárbara.A pandemia da Covid-19 obrigou à suspensão das gravações do programa 24 Horas de Vida. Devido à sua condição de saúde - está a travar uma luta contra um cancro na mama - a apresentadora está, para já, impedida de voltar ao formato.Recentemente, foi submetida a uma operação ao ombro, devido a complicações decorrentes da doença.