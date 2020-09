Bárbara Guimarães resguardada na casa de campo

05 set 2020 • 12:21

Oregresso deà antena continua em suspenso. A pandemia da Covid-19 trocou os planos à apresentadora que, por ser considerada uma doente de risco devido ao cancro da mama, luta que enfrenta há dois anos, está impossibilitada de retomar as gravações do programa ‘24 Horas de Vida’.Preocupada com a sua saúde frágil e para fugir às multidões da capital, Bárbara encontra-se resguardada na sua casa de campo em Rio Maior com o companheiro, Carlos Pegado, e os dois filhos, Dinis e Carlota.Além de desfrutar dos momentos ao ar livre na sua propriedade no Ribatejo, que é um dos seus locais de eleição, a apresentadora também se sente mais segura.Recentemente, Bárbara so, explicou uma fonte próxima à ‘Vidas’.