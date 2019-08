Bárbara Guimarães revela momentos difíceis

A luta contra o cancro está longe de terminar e Bárbara Guimarães, de 46 anos, continua a enfrentar dias de grande amargura e incertezas com a doença.Através de uma publicação nas redes sociais, a apresentadora partilhou que não tem vivido tempos fáceis, mas que tem contado com o apoio incondicional dos amigos."Quando as amigas se reúnem e parecem adolescentes a tirar fotos. Num dia difícil para mim, vieram em peso", escreveu na legenda da foto.Segundo oapurou, a apresentadora da SIC tem feito, nos últimos tempos, tratamentos de radioterapia para combater o cancro."Há dias que têm sido mesmo difíceis para ela. Tem-se mantido positiva, mas a verdade é que também se vai abaixo", diz uma fonte, acrescentando que Bárbara deverá fazer novos exames em breve para saber quais os próximos passos a tomar."Os médicos apenas têm dito que as coisas estão a correr dentro daquilo que está previsto. Os exames é que vão determinar o que vai ser feito a seguir".