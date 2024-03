Bárbara Guimarães revela porque pediu para adiar tratamento do cancro

no programa 'Casa Feliz', da SIC, à conversa com João Baião e Diana Chaves.



"Tinha planeado com a minha mãe e as minhas primas os 90 anos da minha avó, uma grande festa, com toda a família", começou por dizer a estrela da estação de Paço de Arcos.



2018 foi um ano complicado para Bárbara Guimarães. A apresentadora lutou contra um cancro na mama e foi precisamente dessa fase da sua vida que falou

"A minha avó fazia anos no dia 4 de outubro, o dia combinado para eu começar a quimioterapia. Portanto, a minha avó não sabia", fez notar, revelando que depois pediu ao médico que a estava a acompanhar para que o início dos tratamentos - quimioterapia - fosse adiado.

O médico concordou e esta iniciou a "maratona" quatro dias depois do aniversário da avó.

"A minha mãe foi quem contou à minha avó do cancro. Ela comigo sempre foi impecável, mas sei que se foi abaixo, como o meu pai e a minha mãe também. Mas foi sempre de um modo que eu não sentisse, estavam comigo presencialmente", rematou a Bárbara Guimarães, destacando o apoio que recebeu da família na altura.