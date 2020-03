Bárbara Guimarães revela que fez testamento durante a luta contra o cancro

que fez um testamento, para salvaguardar o futuro dos filhos, ao perceber que as coisas podiam não correr da melhor forma e temer pela própria vida.

Cai-te o mundo quando ouves assim: 'Tenho uma má notícia'. Isto pode ser um linfoma, pode ser.... E eu há duas semanas e tal internada no hospital.

"E tu aí pensas logo neles [nos filhos]. Eu preciso de lhes dar qualidade, tempo.

Se eu não estiver aqui, como é que vai ser? Aí pensei e fiz um testamento",

A apresentadora foi a convidada para uma conversa emotiva.

Bárbara Guimarães é a próxima convidada de Daniel Oliveira para o programa 'Alta Definição', que vai ser transmitido esta noite, dia 8 de março.Durante a conversa, a apresentadora revelou ainda, como pode ser visto no teaser da conversa emotiva, onde Bárbara acaba por não conter as lágrimas.Bárbara Guimarães que está de regresso à antena da SIC após ter estado ausente devido à luta que travou contra o cancro da mama, está ansiosa por abraçar o novo desafio, o programa '24Horas', e antes da grande estreia, será exibida a conversa com Daniel Oliveira.