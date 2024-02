Fernanda Serrano revela que gosta da ideia da reconciliação mas não vai voltar para o 'ex'

Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos

Após Fernanda Serrano se ter reaproximado do ex-marido, Pedro Miguel Ramos, muita tinta correu sobre uma possível reconciliação do casal. Agora, a atriz de ‘Cacau’, da TVI, garantiu que nunca chegou a acreditar na hipótese de uma reconciliação com o pai dos quatro filhos, Santiago, de 18 anos, Laura, de 16, Maria Luísa, de 14, e Caetana, de oito. “A possibilidade de reconciliação é muito reduzida”, confessou a artista à ‘Nova Gente’. “Era uma ideia altamente cinematográfica, quase idílica, que ao fim destes quase cinco anos de separação eu e o Pedro nos redescobríssemos e reinvestíssemos, mais do que na família, em nós. Porque os miúdos crescem e daqui a pouco vão à sua vida. Eu gostava muito que desse certo, acredita, mas eu conheço-me”, começou por explicar. E acrescentou: “É difícil esquecer questões que poderiam ter sido facilmente ultrapassáveis e não foram. Gosto dessa ideia da reconciliação, mas há muitos pesos na nossa mochila do passado.”