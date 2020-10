Bárbara Guimarães revela segredos do dia passado com Dolores Aveiro

Bárbara Guimarães teve Dolores Aveiro como uma das figuras do seu programa, '24 Horas de Vida', da SIC, e revela alguns segredos do dia que passaram juntas.Em entrevista à Máxima, a apresentadora explicou que era ela que desafiava diretamente os convidados."Por exemplo, eu vou sempre a conduzir o convidado, quando fui à Madeira ter com a Dolores [mãe de Cristiano Ronaldo] foi tão intenso, porque ela queria tudo para o segundo, ela gosta de dar e de agradar,, e saia-me disparada do carro, e dizia: "É aqui que eu quero que tu vejas, foi quando eu…" E eu sem câmaras, sem nada!", relatou, divertida."É muito esse o espírito, que vem dessa cumplicidade com o convidado que às tantas se esquece que há toda uma equipa que tem que gravar. É um programa despretencioso, de emoções e afetos, quisémos convidar as pessoas a parar um pouco, pessoas que estão sempre a trabalhar, e a perceberem o que querem das suas vidas".Bárbara Guimarães revelou ainda que a SIC deverá fazer uma nova edição do programa.