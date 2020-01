Bárbara Guimarães termina ciclo de tratamentos

16:50

André Filipe Oliveira

Aentrada em 2020 trouxe uma nova alegria para Bárbara Guimarães.A apresentadora viveu a última semana de 2019 em sobressalto internada no hospital, devido a uma grave infeção já ultrapassada.Além de ter superado este susto, que alarmou a família e os amigos próximos, a estrela da SIC terminou a fase mais dura dos tratamentos contra o cancro da mama, diagnosticado há cerca de dois anos. A boa-nova foi partilhada pela própria.A última aparição de Bárbara Guimarães na SIC aconteceu há poucas semanas, na emissão especial do programa ‘Terra Nossa’ na primeira noite do novo ano. Quanto ao futuro, a apresentadora continua sem projetos em vista mas mantém exclusividade.