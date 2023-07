Bárbara Guimarães termina relação com piloto

Bárbara Guimarães, de

50 anos, e Tiago Raposo Magalhães, de 42, terminaram a relação. Osabe que o fim do namoro é relativamente recente, e que a apresentadora da SIC já terá ido de férias para Espanha com os filhos afastada do empresário e piloto. No entanto, o ex-casal parece manter uma boa relação de amizade, pois já depois da separação, Bárbara Guimarães promoveu um evento da empresa de Tiago Raposo Magalhães no Instagram.Saiba mais no Correio da Manhã