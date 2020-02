Bárbara Guimarães termina tratamentos e está de regresso ao trabalho

Depois de terminar os tratamentos do cancro da mama surgiu uma infeção grave. Foram três longas semanas de vida intensa, com medos e incertezas. Voltei a casa nesta véspera de Natal", explicou a apresentadora na altura.



Antes disso, Bárbara já tinha revelado durante a gala dos Globos de Ouro os momentos delicados que estava a atravessar.



"Bem que o meu médico me avisou que se calhar o meu coração não estava assim tão forte. Ainda estamos em tratamentos para aguentar tantas emoções... Estou muito grata por tudo o que a vida me tem dado. Do bom e do menos bom. Porque a vida também nos põe todos à prova. É verdade, mas eu também nunca tive assim medo de desafios, tu sabes, Bento, não é? Nunca tive medo de desafios e este não é diferente. Continuo forte, continuo a acreditar que estou a tentar conseguir vencer este duelo, tal como tantas e tantas mulheres e não é fácil. É que não é mesmo", disse na altura, arrancando lágrimas e aplausos da plateia.



"A esperança, no fundo, é viver cada dia como se fosse o último. Porque esta certeza faz com que nós, de repente, demos mais, vivemos mais, sentimos mais, sentimos os outros, sentimo-nos a nós".

Mais de um ano e meio depois de ter anunciado que estava a lutar contra um cancro na mama,volta a ter motivos para sorrir. Segundo o CM apurou, há cerca de duas semanas a apresentadora, de 46 anos, anunciou que estava pronta para regressar ao trabalho, depois de ter passado a pior fase de tratamentos contra o cancro.E já há um projeto preparado para Bárbara, que terá um "presente especial" de Daniel Oliveira.Ao longo do último ano e meio, a apresentadora tem vivido um verdadeiro calvário e chegou a estar recentemente internada com uma infeção grave