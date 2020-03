Bárbara Guimarães une-se a Fernanda Serrano após drama do cancro

A carregar o vídeo ...

Bárbara Guimarães termina tratamentos de quimioterapia

A discreta amizade entre Bárbara Guimarães e Fernanda Serrano, ambas ex-mulheres de Pedro Miguel Ramos, é cada vez mais evidente.As duas mantêm grande interação nas redes sociais e apoiam-se em vários momentos. O último chamariz desta união aconteceu recentemente, por conta do aniversário de Santiago, filho da atriz e do empresário, que completou 15 anos a 4 de março.Nesse dia, Bárbara fez questão de elogiar a estrela da TVI. "Parabéns, Mãe. Um dia muito doce e feliz", escreveu. O comentário surpreendeu os admiradores de Serrano, que não esperavam tal interação. Mas não foi caso único.As duas figuras da televisão têm várias interações nas redes sociais. No verão passado, a imprensa nacional avançou que as duas se encontraram para um almoço.Bárbara enfrentou o drama do cancro ao ser diagnosticada com um tumor na mama, em agosto de 2018. Terá sido este problema de saúde que uniu a apresentadora e a atriz. Fernanda lutou contra a mesma doença entre 2008 e 2009. A atriz confessou que o maior apoio foi o então marido, Pedro Miguel Ramos, de quem se divorciou em maio passado.O louco casamento, durante umas férias românticas do casal na República Dominicana. A paixão durou dois anos.