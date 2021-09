Bárbara Guimarães vence batalha contra Carrilho e mantém guarda da filha

27 set 2021 • 17:02

Manuel Maria Carrilho e Bárbara Guimarães marcaram esta segunda-feira, 27 de setembro, presença no Campus da Justiça, no Tribunal de Família e Menores, para uma conferência familiar a fim de determinar a guarda da filha Carlota, de 10 anos.Trata-se de uma vitória para Bárbara Guimarães que se mostrou satisfeita com o desfecho., disse o advogado da apresentadora, João Brito, em declarações exclusivas ao Correio da Manhã.