Bárbara Guimarães vive pesadelo sem fim Apresentadora não consegue encontrar a estabilidade após o fim das batalhas judiciais com o ex-marido.

10:58

Rute Lourenço

Quando, no ano passado, chegou ao fim o último processo que tinha contra o ex-marido, que acusava de violência doméstica (Manuel Maria Carrilho foi ilibado), Bárbara Guimarães julgava que o calvário de batalhas judiciais tinha chegado ao fim. "Foram sete anos muito penosos, de guerras na Justiça e a Bárbara só queria que tudo isto terminasse para pôr uma pedra no assunto e viver finalmente em paz", começa por contar uma fonte. No entanto, as polémicas com o ex-companheiro teimam em continuar e, segundo a ‘Vidas’ apurou através de uma fonte, a apresentadora "sente-se impotente para colocar um travão a tudo isto".

No último episódio polémico, o ex-ministro da Cultura chamou a polícia a casa de Bárbara, alertado pelo filho mais velho de que a mãe estaria "visivelmente alterada". Na sequência do incidente, tanto Dinis Maria, de 17 anos, como Carlota, de 12, estão temporariamente aos cuidados do pai.



Nova decisão

O caso em que a polícia foi chamada a casa da apresentadora voltou a incendiar a relação entre o ex-casal, que terá de ser ouvido novamente na Justiça por questões relacionadas com a guarda dos filhos. O Tribunal de Família terá agora uma palavra a dizer sobre este episódio, que poderá tirar a guarda de Carlota a Bárbara. "Ela tem medo disso e na verdade o pior que lhe podem fazer é tirar-lhe os filhos", diz a mesma fonte.

Dinis Maria, recorde-se, está entregue aos cuidados de Carrilho, mas segundo a ‘Vidas’ apurou nos últimos tempos estava novamente mais próximo da mãe, passando temporadas maiores em sua casa. Agora, a nova polémica volta a afastar a apresentadora dos filhos.

