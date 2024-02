Bárbara Norton de Matos aprende a montar a cavalo

Bárbara Norton de Matos, de 44 anos, está mais apaixonada do que nunca.



A comentadora do 'Passadeira Vermelha', SIC Caras, está a aprender a montar com o namorado, João Moura Caetano, e os resultados estão à vista, como mostra o vídeo que partilhou nas redes sociais.

"Fim de semana com muito amor", escreveu a atriz, na legenda do vídeo em que surge a ter aulas com o namorado no Alentejo, onde esteve com a filha. "S

ó para avisar que estes vídeos são só a minha segunda aula aprender a montar a cavalo, mais uns mesinhos e estou uma pró", acrescentou.



Na caixa de comentários, houve quem deixasses várias palavras de alegria e orgulho à artista. "Temos cavaleira", fez notar Rui Oliveira, apresentador da CMTV, que é apaixonado por cavalos.



