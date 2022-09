Bárbara Norton de Matos apresenta homem que lhe ‘roubou’ o coração

01:30

Bárbara Norton de Matos já não esconde o quão está feliz ao lado do novo namorado. Embora inicialmente tenha confessado que preferia manter a identidade do namorado em segredo, a atriz, de 43 anos, acabou por partilhar nas redes sociais uma fotografia ao lado do mais-que-tudo acompanhada de uma declaração de amor. “É mais difícil voltar a acreditar no amor a partir dos 40, mas, quando acontece, é do caraças… A sentir-me com 20 anos com a maturidade dos 40. E estava eu tão descrente… louca! Meu Zé”, escreveu.









Embora Bárbara Norton de Matos se refira ao namorado apenas como Zé, o homem que lhe ‘roubou o coração’ trata-se de José Maria Abecasis Soares, empresário em Cascais.

O casal está junto há alguns meses, mas só em junho passado é que a atriz tornou público o romance. Já há cerca de um mês, Bárbara Norton de Matos falou sobre o namoro. “Estou apaixonada. Não quero expor muito essa relação. Está a ser um processo natural, a construção de uma relação… Está a correr muito bem e estou muito bem. Ele não tem nada a ver com o meio…”, disse em entrevista à ‘Caras’.