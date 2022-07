Bárbara Norton de Matos assume novo amor Aos 42 anos, atriz confirma que está novamente apaixonada, mas não quis revelar a identidade do namorado.

Bárbara Norton de Matos decidiu dar mais uma oportunidade ao amor. A atriz, de 42 anos, revelou que tem novo namorado, mas prefere não divulgar, para já, o seu nome. "Estou a namorar. Mas não venham atrás de mim. Já sabem que estou comprometida, mas apresento quando tiver que apresentar", revelou a artista no programa ‘Passadeira Vermelha’, da SIC. "Deixem-me estar com calma, fazer as coisas a meu tempo, e depois eu apresento. Já sabem que quando quero, eu faço logo isso", assegurou, perante a insistência em saber quem é o novo ‘príncipe encantado’.



Recorde-se que Bárbara Norton de Matos divorciou-se há quatro anos do preparador físico Ricardo Areias, com quem tem uma filha em comum, Flor, de sete anos. A atriz também é mãe de Luz, de 16 anos, que é fruto da sua relação com Gonçalo Pina e Melo.

