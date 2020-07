Bárbara Norton de Matos celebra 41 anos ao lado das filhas

Atriz assinalou data com Luz e Flor.

11:41

Bárbara Norton de Matos celebra esta terça-feira, dia 7 julho, 41 anos e nas redes sociais assinalou a data ao lado de quem mais gosta. Logo depois da meia-noite, a atriz que dá vida a Sofia na novela ‘Nazaré’, da SIC, partilhou uma fotografia ao lado das filhas, Luz e Flor.

"41 já cá cantam… Comecei da melhor forma com as pessoas que amo", escreveu na legenda da fotografia que partilhou no Instagram.

De férias com as filhas, Bárbara celebrou o aniversário ao lado da família e dos amigos mais próximos num sunset que terminou depois da meia-noite.

Recorde-se que Bárbara Norton de Matos esteve recentemente de férias no litoral alentejano com uma companhia mistério.