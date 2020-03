Bárbara Norton de Matos com guarda partilhada das filhas Atriz garante que não foi fácil tomar esta decisão.

07 mar 2020 • 19:45

Hugo Alves

Bárbara Norton de Matos tomou uma decisão importante há cerca de um mês: dar a guarda partilhada das duas filhas aos ex-companheiros. "Não é nada fácil criar duas filhas e de idades tão distintas. Felizmente, as coisas melhoraram porque comecei a guarda partilhada há pouco tempo. Eu sempre tive com elas, sozinha, mas comecei a guarda partilhada com os pais, com os dois ao mesmo tempo e foi ótimo". Para Ricardo (Areia), o pai da mais nova, Flor, era um desejo há muito acalentado mas que Bárbara confessa: "Fui adiando". Mas a decisão acabou por correr bem. "Eu e o pai da Flor damo-nos muito bem. Há pessoas que até estranham. Damo-nos lindamente, somos amigos e ele até vai lá a casa jantar. O pai da Luz (Gonçalo Pina) estamo-nos a dar melhor…e isso foi bom porque a adolescência da Luz exige outra atenção. Precisamos mesmo de ser os dois a educá-la…"



Para Bárbara Norton de Matos é que não foi fácil. "Ao princípio era uma espécie de ninho vazio. Era estranho, mas já me comecei a habituar", fez saber a atriz.

