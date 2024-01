Bárbara Norton de Matos confrontada sobre o namoro com João Moura Caetano

quis saber se Bárbara já tinha intenções de falar sobre este tema.

"Eu não vou falar, já tinha decidido há uns tempos e quem me acompanha nas caminhadas sabe que eu não ia falar sobre a minha vida privada e depois porque isto é uma novela onde eu não pertenço...", começou por responder Bárbara Norton de Matos.



"Toda a novela que está à volta dessa situação e toda especulação", continuou, sem referir nomes. "Mas isto faz parte de eu ser figura pública, eu já sei que isto é assim. Eu também tenho as costas largas. O que mais preocupava eram as minhas filhas, o que ouvem, mas a minha filha de 17 anos está super tranquila em relação a esta situação, já está habituada".



Não satisfeita com a resposta dada, Joana Latino, uma das comentadoras do formato, não deixou de questionar a atriz da SIC: "Namoras ou não com o João?"



"Não tenho que responder a nada, as pessoas podem especular à vontade e podem falar sobre isso. Eu não tenho nada a dizer nada sobre isso, por isso não vou dizer uma coisa quando não tenho nada a dizer. Tudo o que eu vá dizer vai haver sempre segundas intenções, vai sempre haver mais novela", acrescentou.



Bárbara no entanto referiu uma coisa em comum que tem com João Moura Caetano: "Gosto de touradas, faz parte da minha educação".



"Estou [feliz]. Estou ótima. Estou no 'Passadeira Vermelha', com um novo projeto, estou ótima", disse tentando encerrar o assunto.



Sara Norte ainda comentou que a colega "está com uma boa pele, luminosa". "Isso é muita pica, as picas ajudam", respondeu Bárbara, entre risos.

