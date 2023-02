Bárbara Norton de Matos criticada por viagem de luxo A atriz está a fazer uma viagem de um mês pela Ásia.

A atriz está a fazer uma viagem de um mês pela Ásia

Foto: DR

01:30

Bárbara Norton de Matos, de 43 anos, aproveitou a pausa no trabalho para tirar um mês de férias na Ásia. A primeira paragem foi em Saigão (atual Ho Chi Minh), no Vietname, e a atriz tem documentado a viagem nas redes sociais.



Se, por um lado, há fãs que lhe desejam boas férias, por outro, há quem critique. Isto porque Bárbara partilhou recentemente com os seguidores a necessidade de fazer alguns cortes por estar a viver "dificuldades financeiras".

Mais sobre