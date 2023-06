Bárbara Norton de Matos desespera sem trabalho em televisão

Bárbara Norte de Matos

Bárbara Norton de Matos, de 43 anos, desabafou sobre a falta de oportunidades que tem tido em televisão. Há meses que está afastada do pequeno ecrã e ao ver o desabafo de Andreia Dinis, no programa da TVI, decidiu também partilhar a sua situação. “Estive muitos anos a trabalhar na televisão, 23 anos, de repente ninguém te diz nada, não és chamada, tentas falar com as pessoas e ninguém te responde”, desabafou. A atriz diz que acabou por ir “muito abaixo”, sobretudo por ter duas crianças “de pais diferentes” a seu cargo, por consequência, a logística “não é nada fácil”. “De repente fiquei sem trabalho e com 40 anos. Comecei a fazer terapia, retiros, fiz uma viagem sozinha, encontrar-me, perceber realmente o que é que eu gostaria de fazer”, completou.