Bárbara Norton de Matos diz a vítimas de assédio sexual: "Denunciem sem pensar duas vezes"

Bárbara Norton de Matos, de 41 anos, tem sido uma das vozes de denúncia de assédio sexual no meio audiovisual. Agora, a atriz deixou mais pormenores dos episódios de que foi vítima."Eu tinha entre 21 e 26 anos e aconteceu-me mais do que uma vez. Sei que não acontece só na minha profissão. Felizmente, esses seres já não trabalham em televisão... a vida encarregou-se de os excluir", partilhou, sem rodeios, nas redes sociais, deixando uma mensagem de apoio a outras mulheres."Quero também deixar um apelo a todas as mulheres que passam ou já passaram por isso: denunciem! Sem vergonha, sem medos, sem pensar duas vezes. Combater o assédio e toda a violência de género implica transformar as sociedades. Para melhor! Se nos unirmos pode ser que estes #%^*+¥$> não abusem do poder que têm e que se limitem a ser profissionais sérios. Não tenham vergonha de denunciar, são eles que devem ter vergonha na cara", disse indignada.No seu testemunho, Bárbara Norton de Matos fez questão de frisar que durante o seu percurso profissional se cruzou com "muito mais pessoas de poder sérias e profissionais, do que o contrário".A denúncia feita por Sofia Arruda, no ‘Alta Definição’ (SIC), serviu de mote para o debate. "Teve uma coragem enorme. É um exemplo para todas nós. Só quem passa por isso sabe que o assédio exaspera, irrita, cansa; gera ansiedade, pânico, depressão, esgotamento", escreveu Bárbara Norton de Matos.