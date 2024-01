Bárbara Norton de Matos e João Moura cada vez mais unidos e apaixonados

Bárbara Norton de Matos e João Moura Caetano

30 jan 2024 • 20:39

O amor está no ar! Bárbara Norton de Matos e João Moura Caetano fazem questão de mostrar que a relação está para durar. Se a atriz e empresária é presença assídua no Alentejo, onde o toureiro reside, o mesmo acontece ao contrário. João Moura Caetano também tem visitado Cascais, onde mora a artista. Vale tudo para aproveitarem o máximo de tempo em comum.O casal começou a amanhã de domingo com uma caminhada junto à beira-mar. Um momento que Bárbara Norton de Matos fez questão de registar através das redes sociais. Apesar de algumas 'queixas' do toureiro que prefere andar a cavalo , o momento foi de grande cumplicidade a dois com vários abraços e sorissos cumplices.Recorde-se que a relação dura há cerca de um mês e já conta com aprovação de familiares e amigos em comum.