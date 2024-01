Bárbara Norton de Matos e João Moura Caetano assumem namoro Casal publicou a mesma foto, o que confirma publicamente que estão juntos.

João Moura Caetano e Bárbara Norton de Matos

Foto: Instagram

01:30

É oficial: a relação entre a atriz Bárbara Norton de Matos e o cavaleiro tauromáquico João Moura Caetano foi confirmada pelos próprios nas redes sociais, ao publicarem, na terça-feira, uma foto a preto e branco dos dois, muito sorridentes, na praia.



Chega assim a confirmação oficial da notícia avançada pelo CM na semana passada e que a atriz, de 44 anos, se negou a confirmar por várias ocasiões. No programa ‘Passadeira Vermelha’, da SIC, no qual é comentadora, Bárbara Norton de Matos escusou-se a falar do assunto e usou mesmo uma desculpa (de que tinha de estacionar o carro) para sair e não responder aos colegas. No ano passado, Moura Caetano manteve com Luciana Abreu um namoro mediático que terminou, com estrondo, em novembro. Pouco depois, surgiu a notícia de que namoraria Bárbara Norton de Matos. Na terça-feira o casal confirmou a relação. Manuel Luís Goucha já lhes deu os parabéns e desafiou o cavaleiro e a atriz para um almoço.

