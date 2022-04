Bárbara Norton de Matos em férias escaldantes no Brasil

Bárbara Norton de Matos sexy no Rio de Janeiro

Vânia Nunes

Bárbara Norton de Matos, de 42 anos, voltou a ‘fugir’ dos dias frios que se fazem sentir em Portugal e viajou para o Rio de Janeiro, no Brasil.A atriz de ‘Amor Amor’ (SIC) não resistiu a partilhar a chegada ao destino com uma foto na praia da Barra da Tijuca, na qual o seu sorriso contagiante e boa forma física não passaram despercebidos.Bárbara mostra, mais uma vez, que a idade não passa por ela. Confiante e sedutora, os biquínis reduzidos são a opção da artista, que não deixa ninguém indiferente com a sua beleza e sensualidade. Sem assumir qualquer relação amorosa, continua a arrancar os suspiros dos seguidores, que não resistem aos seus muitos encantos.Esta viagem está a decorrer na companhia de uma das irmãs. As filhas, Luz e Flor, terão ficado em Portugal.