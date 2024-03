Juiz avalia regulação do poder paternal

Bárbara Norton de Matos

11:37

Vanessa Fidalgo

De acordo com a 'Nova Gente',

"A Bárbara não vai comentar o assunto. Esta ida a tribunal está relacionada com a regulação do poder parental da filha mais velha", explicou laconicamente uma fonte próxima da atriz à revista.



Bárbara e Gonçalo separaram-se pouco depois de a filha nascer, em 2007. A atriz foi novamente mãe em 2015, de Flor, fruto da relação com Ricardo Areia, de quem se separou em 2018.

Bárbara Norton de Matos e o ex-companheiro Gonçalo Pina e Melo estão em tribunal por causa da filha Luz, de 17 anos.o ex-casal está a decidir a regulação do poder parental da adolescente, que recentemente se mudou para a casa do pai.