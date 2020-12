Bárbara Norton de Matos escaldante em dias de romance

A nova relação de Bárbara Norton de Matos, de 41 anos, está a correr de feição. A atriz está a desfrutar de umas miniférias românticas com o novo apaixonado, que por enquanto se mantém em segredo.A Costa Vicentina, no Alentejo, foi o percurso contemplado pelo par romântico para uns dias felizes longe da azáfama da capital. Partiram numa caravana e agora estão instalados num resort em Santiago do Cacém.

“Acordei no paraíso”, assinalou a beldade portuguesa, tendo sido muito elogiada pelos amigos e admiradores, que não resistiram a comentar a sua publicação ao acordar em modo sensual.