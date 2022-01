Bárbara Norton de Matos faz cirurgia para melhorar a barriga

Bárbara Norton de Matos faz exercício físico regularmente

Foto: Direitos Reservados

01:30

Vânia Nunes

Bárbara Norton de Matos sempre se assumiu como uma mulher confiante, no entanto, havia algo na sua imagem que a deixava insatisfeita: a barriga. Por isso, decidiu recorrer à cirurgia estética e corrigir o afastamento dos músculos abdominais provocado pelas gravidezes das duas filhas, Flor, de cinco anos, e Luz, de 15."Finalmente tratei a minha diástase abdominal. Barriga lisa depois de duas gravidezes! Por mais ginásio que fizesse aquela barriguinha não saía nem por nada", explicou a atriz de 42 anos, revelando que decidiu tornar público que tinha sido submetida ao procedimento estético para incentivar outras mulheres a cuidarem de si e a procurarem os melhores profissionais. "Fui operada há um mês. Confesso que estava com medo porque vi muitos trabalhos mal feitos, barrigas que ficaram tortas, cheias de fibroses. Não tinha necessidade nenhuma de partilhar o que fiz, mas partilho para que outras mulheres que o querem fazer, o façam como deve ser."À margem desta intervenção, o rosto da SIC não prescinde de fazer exercício físico com frequência e de manter uma alimentação saudável. Além disso, deixou de fumar no ano passado: "A melhor decisão de sempre."Os últimos meses têm sido de grandes desafios para Bárbara Norton de Matos. Além dos projetos na televisão, decidiu aventurar-se no mundo dos negócios e criou uma linha de águas de Colónia e uma coleção de peças de olaria. "Decidi arranjar tempo para coisas que gosto, sem ser só representação", explicou.