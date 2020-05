Bárbara Norton de Matos festeja aniversário da filha mais nova

"Parabéns Flor, o meu bebé já tem 4 anos. Insuflável na sala, uma autêntica revolução nesta casa, mas valeu a pena... O mais importante a Flor está feliz. Obrigada por ajudarem a tornar este dia especial"

, escreveu a artista na legenda da fotografia partilhada em que é visível o sorriso de mãe e filha.



Recorde-se que a menina é fruto do anterior relacionamento de Bárbara com o personal trainer Ricardo Areias, que também esteve presente na festa. Atualmente a atriz mantém-se solteira.



Os momentos mais divertidos da festa da filha de Bárbara Norton de Matos

