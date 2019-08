Bárbara Norton de Matos goza férias em família no Algarve

As 40 anos, Bárbara Norton de Matos continua a provar que a idade é apenas um número. De férias no Sul do País, hospedada numa conceituada unidade hoteleira da praia dos Salgados, no Algarve, a atriz não tem passado despercebida.

Dona de uma silhueta de sonho, a artista aproveitou a pausa na agenda profissional e tem desfrutado do período de descanso para gozar dias de descontração à beira-mar, onde tem exibido as suas curvas deslumbrantes, que não deixam ninguém indiferente.As férias a sul também têm sido dedicadas às filhas, Luz, de 13 anos, e Flor, de apenas três, com quem mantém uma relação de grande cumplicidade.

Nas redes sociais, Bárbara Norton de Matos tem partilhado diversos momentos dos seus dias onde se mostra na companhia das meninas, que têm sido a alegria das suas férias repletas de Sol e praia.





Bárbara Norton de Matos e Ricardo Areias unem-se por Flor









SOLTEIRA E FELIZ

Bárbara Norton de Matos já ultrapassou dois processos de separação dos pais das duas filhas. A atriz manteve um relacionamento com Gonçalo Pina e Melo, pai da filha mais velha, Luz, que terminou em 2007.

Em março de 2018, Bárbara Norton de Matos anunciava o fim do casamento com o personal trainer Ricardo Areias. A união durou apenas nove meses e o ex-casal tem uma filha em comum, Flor, de três anos. Apesar de ainda não ter encontrado a sua cara-metade, a atriz mantém uma postura bastante positiva e otimista e mostra-se feliz com a sua condição de mulher solteira.

Recorde-se que Bárbara irá integrar o elenco da nova novela da SIC, ‘Nazaré’, que irá chegar ao pequeno ecrã já no próximo mês de setembro.