Bárbara Norton de Matos percorre Costa Vicentina em autocaravana

Atriz fez uma massa carbonara.





Ao longo das últimas horas, a estrela da ficção nacional tem revelado parte da aventura que é viver a bordo de uma autocaravana. Entre os desafios, destaca-se o de confecionar refeições. A primeira refeição foi uma massa carbonara com tomate cherry.



Ao que tudo indica, as filhas Luz e Flor ficaram de fora desta aventura da mãe pelo Litoral Alentejano.



Recorde-se, Bárbara Norton de Matos encontra-se de férias, após ter terminado as gravações de 'Nazaré', da SIC. Ao que tudo indica, a atriz não vai integrar o elenco da nova temporada da novela do terceiro canal.

A primeira paragem da atriz foi na Lagoa de Santo André para uma ida a banhos. Logo a seguir, colocou-se em pose para mostrar toda a sua sensualidade. Os elogios não tardaram a chegar por parte dos admiradores.