Bárbara Norton de Matos prepara futuro longe da televisão

Sónia Dias

A atriz Bárbara Norton de Matos, de 42 anos, decidiu investir e lançar a primeira coleção de peças de cerâmica, de nome Esperança. "Foi tudo pensado para sair nesta época natalícia", disse ao CM. "A representação? Há de vir. Com tempo. Só que a representação não é algo estável. Apesar de não me poder queixar, porque tenho trabalhado sempre, quando não trabalho chego a ficar um ano parada e não recebo. E um ano sem receber é um bocadinho complicado."



Por este motivo, e por estar a redescobrir-se "aos 40", Bárbara está a aproveitar o tempo livre, depois do fim das gravações de ‘Amor Amor’ (SIC), para pôr mãos à obra e preparar o futuro. "Não vou ficar de braços cruzados à espera do que pode acontecer", antecipou, entusiasmada com o novo projeto. Recorde-se que a artista, e agora empresária, já tinha lançado a linha de águas de colónia B, que fez grande sucesso.

