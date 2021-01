Bárbara Norton de Matos quer ser mãe de um menino

01:30

André Filipe Oliveira

Apaixonada, Bárbara Norton de Matos, de 41 anos, continua a ‘gritar’ ao Mundo a sua felicidade. Nas redes sociais, decidiu responder a algumas curiosidades dos admiradores, nomeadamente sobre aspetos mais íntimos. Sobre a identidade do novo namorado, mantém-se firme em escondê-la. No entanto, a relação de ambos está cada vez mais forte, com escapadinhas românticas e muitas declarações de amor. O encanto é tal que a atriz reacendeu o desejo de voltar a ser mãe. “Ainda posso ter um rapaz... E gostava [que se chamasse] Mateus”, esclareceu a um fã, que tentou saber como se chamaria a Flor, a filha mais nova da atriz, caso fosse um menino.









Considerada uma das mulheres mais bonitas do País, a intérprete de Emília em ‘Amor Amor’, da SIC, foi questionada acerca do segredo para manter um aspeto mais jovial. “Quando tinha 25 anos parecia [que tinha] 18 e odiava. Agora, tiram-me um aninho que seja e fico feliz”, atirou, sublinhando que o mais importante é o seu bem-estar. “Amo a minha idade e tenho muito orgulho [em estar] a caminho dos 42 anos com duas filhas que amo e com saúde. Só posso sorrir.”

Os segredos da boa forma



Embora esteja feliz com a atual condição física, Bárbara Norton de Matos mantém-se disciplinada. É regrada quanto à alimentação e focada na prática de exercício físico. Por isso, muitas admiradoras querem saber quanto tempo dedica ao físico. “Não [treino] diariamente. Só uma ou duas vezes por semana”, esclareceu. O responsável pela boa forma da atriz é o ex-companheiro, Ricardo Areias, e pai de Flor, de quatro anos, com quem mantém uma excelente relação de amizade.





Recorde-se, Bárbara é ainda mãe de Luz, de 14 anos, fruto da antiga relação com Gonçalo Pina e Melo.



O novo romance de Bárbara Norton de Matos vai de vento em popa e até já conta com a aprovação das filhas Luz e Flor. O apaixonado, que se mantém secreto, já passa vários dias em casa da atriz.