Bárbara Norton de Matos reage às notícias de romance com o toureiro

Depois de no programa ‘Noite das Estrelas’, da CMTV, ter sido revelado que Bárbara Norton de Matos é a nova namorada de João Moura Caetano, a atriz da SIC, de 44 anos, acabou por reagir à notícia através das suas redes sociais e deixou alguns esclarecimentos."Acordei às sete da manhã num alvoroço de telefonemas, bombardeada com perguntas e com notícias que saíram... pronto, é só para informar que não vai haver qualquer comentário da minha pessoa em relação ao assunto falado neste momento", começou por dizer Bárbara Norton de Matos, optando por não negar ou confirmar o que se diz sobre si e o toureiro de Monforte, de 40 anos."Escusam de me mandar 50 mil mensagens, e o meu Instagram não se dá muito bem para destilar ódios, bloqueia, arranca. Por isso têm bom remédio, se não querem não seguem", disse.