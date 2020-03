"Com 20 anos fui pôr maminhas": Bárbara Norton de Matos revela complexo

Bárbara Norton de Matos recebe vários elogios pelo seu corpo e já revelou que "gosta do que vê ao espelho", mas nem sempre foi assim... A atriz esteve à conversa com Rui Unas, no seu podcast 'Maluco Beleza', onde revelou que não gostava do seu corpo e que acabou por colocar silicone nas mamas., começa por dizer. "A atriz esclareceu os motivos que a levarama aumentar o peito. "disse.Para finalizar o tema das cirurgias plásticas, Bárbara Norton de Matos garante que está satisfeita com a decisão que tomou. "Durante a entrevista entre os dois amigos, a atriz falou sobre os desafios da maternidade e contou que teve de colocar a filha, Luz, de 13 anos, de castigo e que como consequência lhe tirou o telemóvel. "explica. ", conta.Recorde-se de que Bárbara Norton de Matos tem duas filhas: Luz e Flor, de três anos, fruto do relacionamento que fracassou com Gonçalo Pina e Melo e com Ricardo Areias, respetivamente.