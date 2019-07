Bárbara Norton de Matos rodeada de amigos na festa dos 40 anos

"O melhor fim de semana de sempre", foi desta forma que Bárbara Norton de Matos assinalou o aniversário.A atriz completou 40 anos no último domingo, 07 de julho, e reuniu vários amigos e parte da família num jardim em Sesimbra. "Rodeada das pessoas que amo. Tudo perfeito para entrar nos 40 anos em grande! Amei tudo", acrescentou sobre o momento em que soprou as velas ao lado das duas filhas, Luz, de 13 anos, e Flor, de quase três.A estrela da ficção da SIC foi brindada pela presença de vários colegas de profissão como Carolina Loureiro, Pedro Sousa e Rui Unas, que também integram o elenco da nova novela da SIC, ‘Flor de Sal’.Desta celebração parece ter ficado de fora o amor. Há vários meses que a atriz não partilha momentos apaixonados com o companheiro Gustavo Lima, que não marcou presença na festa.Os dois mantiveram sempre a discrição, embora partilhassem imagens românticas nas redes sociais.