Bárbara Norton de Matos sexy, solteira e escaldante nas redes sociais

Aos 40 anos, Bárbara Norton de Matos surge cada vez mais ousada e sensual e prova que a idade é apenas um número.Dona de um corpo escultural, a atriz da SIC é considerada uma das mulheres portuguesas mais cobiçadas e conquista milhares de elogios com o seu corpo escultural. Ao longo dos meses de verão, a artista tem partilhado diversas imagens nas redes sociais em que faz questão de exibir a sua silhueta, da qual se mostra bastante orgulhosa.Além dos biquínis reduzidos, as poses provocantes também são uma constante nas imagens partilhadas, que arrecadam milhares de ‘gostos’ na sua conta pessoal de Instagram.Apesar da sua evidente beleza e sensualidade, Bárbara Norton de Matos está novamente solteira. Depois de vários relacionamentos falhados, a atriz da estação de Paço de Arcos vive apenas dedicada às duas filhas, Luz, de 13 anos, fruto do relacionamento com Gonçalo Pina e Melo, que terminou em 2007, e Flor, de três, filha do personal trainer Ricardo Areias.Até à data, ainda não foi apontado nenhum novo namorado à artista, que tem aproveitado ao máximo o verão com as filhas e amigos na região algarvia. Recorde-se que a atriz irá integrar o elenco da nova novela da SIC, ‘Nazaré’, que estreia em setembro.