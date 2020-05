Bárbara Norton de Matos sofre com desemprego e críticas dos fãs

Bárbara Norton de Matos foi uma das famosas que aproveitaram o desconfinamento para um mergulho no mar, mas acabou por ser fortemente criticada.Ao partilhar uma fotografia nas redes sociais onde surge a caminhar no areal, após se ter banhado na água, onde exibe a boa forma física, foram várias as críticas que surgiram por parte dos seguidores.foram algumas das mensagens deixadas na publicação da atriz., começou por desabafar o rosto da SIC em declarações à 'TVGuia'., justificou., contou ainda.Afastada da nova temporada de 'Nazaré', novela onde tem brilhado no papel de Sofia, uma mulher que sofre de violência doméstica, Bárbara não esconde que está preocupada com a situação que se vive e com o desemprego., confessou., admtiu Bárbara Norton de Matos.