Bárbara Norton de Matos troca carreira na televisão por amor

14 mar 2024 • 10:49

Após dois meses, Bárbara Norton de Matos deixou de comentar o 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras. A decisão foi tomada pela atriz, mas João Moura Caetano foi um dos principais motivos.Internamente, Bárbara Norton de Matos revelou queMas a verdade é que a artista prepara-se para fazer as malas e rumar até ao Alentejo, de forma a mudar-se para casa do namorado, em Monforte, avançou a revista 'TV Guia'. Numa primeira instância, esta mudança não será a tempo inteiro por causa da filha mais nova Flor, de sete anos, que mantém toda a sua rotina escolar em Lisboa.Porém, a mudança para o Alentejo não foi a única razão para a saída do formato. O toureiro não era de agrado com o papel de comentadora num programa ligado a famosos e acabou por aconselhar a amada a sair.