Bárbara Norton de Matos vai ser tia: "Tão feliz! Nem acredito"

11:58

Tão feliz! Nem acredito. Vou ser Tia", afirmou.

da síndrome psico-intestinal (GAPS) tem ajudado pessoas de todas as idades a recuperarem a sua saúde. Carolina Norton de Matos é filha do treinador Luís Norton de Matos com a ex-modelo Xana Nunes.

não podia estar mais feliz! A atriz prepara-se para ser tia.Foi através das redes sociais, esta segunda-feira, que a irmã da artista,partilhou a novidade com os seguidores., escreveu na legenda da imagem onde surge ao lado do namorado, o australianoRadiante com a novidade, Bárbara parabenizou a irmã e não escondeu a felicidade.Recorde-se que Carolina mudou-se para a Austrália no final de 2018, onde através da terapia