Bárbara Norton de Matos vive aventura sobre rodas no Alentejo

Sem projetos imediatos em televisão e excluída que está da nova temporada da telenovela ‘Nazaré’ (SIC),Numa viagem que demorou alguns dias e na presença de uma companhia mistério, a atriz, contudo, divulgou vários momentos do passeio com os quase 250 mil seguidores.Numa das primeira paragens, na Lagoa de Santo André, arrancou mesmo mais de 180 comentários a uma fotografia em fato de banho. "Gata", "Que Pedaço de Mulher", "Linda", "sexy girl" ou "super gata" foram apenas alguns deles.A viagem que se iniciou no dia 3 não terá contado, no entanto, com as filhas Luz e Flor. Já depois do passeio, Bárbara publicou no passado dia 9 uma fotografia de volta ao ginásio: "Acabou-se a brincadeira de fazer em casa. Ao vivo é a sério", escreveu.