Bárbara operada após complicações devido ao cancro

Dois anos após ter sido diagnosticada com cancro da mama, Bárbara Guimarães continua a sofrer com os efeitos da doença. Apesar de ter terminado, com sucesso, no início deste ano, os tratamentos, a apresentadora teve de ser operada, no passado mês de julho, devido a uma complicação resultante do cancro."Foi uma cirurgia ao ombro, devido a algumas sequelas que ficaram, e que já estava programada desde o final do ano passado, quando a Bárbara teve uma infeção grave, mas está tudo bem com a saúde da Bárbara", diz uma fonte, acrescentando que a estrela da SIC já está perfeitamente recuperada desta cirurgia.Apesar de, de acordo com a mesma fonte, a saúde de Bárbara não inspirar cuidados, a verdade é que a estrela da SIC, de 47 anos, vai permanecer em isolamento e afastada dos holofotes mediáticos por "ser uma doente de risco". Por essa razão, o programa ‘24 Horas de Vida’, interrompido por causa da pandemia, já não vai voltar a ser gravado. No entanto, sabe o CM que a apresentadora continua a receber mensalmente um ordenado da SIC.Recorde-se que, em entrevista a Daniel Oliveira, Bárbara falou sobre o drama que viveu ao lutar contra o tumor agressivo. "Foram seis meses de quimioterapia. Há vários graus do tratamento, e o protocolo que eu tive de fazer foi dos mais complicados. E depois dois meses de radioterapia", diz, acrescentando ter temido pela vida."Quando soube do cancro pensei: ‘Vou morrer’. E dizes para ti: ‘Eu preciso de lhes dar qualidade, tempo’ (aos filhos) e aí pensei mesmo: vou fazer um testamento. E fiz, com muita tranquilidade. Falar sobre a morte não me assusta".Em dezembro do ano passado, Bárbara Guimarães viveu momentos de grande angústia ao ser internada com uma infeção grave. "Depois de terminar os tratamentos do cancro da mama surgiu uma infeção grave. Foram três longas semanas de vida intensa, com medos e incertezas, mas sempre com o olhar virado para a luz", escreveu Bárbara, agradecendo à equipa médica que a acompanhou durante todo esse tempo. A estrela da SIC acabou por ter alta na véspera de Natal, em 2019, mostrando-se feliz pela batalha ganha.